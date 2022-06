Bp esce dal business delle sabbie bituminose del Canada e incasserà complessivamente 900 milioni di euro. La big oil britannica ha raggiunto l'accordo per cedere a Cenovus Energy il 50% detenuto nel progetto di Sunrise, in Alberta, per 600 milioni di dollari canadesi (446 milioni di euro), cui si aggiungeranno altri 600 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi. Bp scambia in flessione di quasi il 3% a Londra.

