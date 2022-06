Buona performance per BP Sondrio +1,4% in scia all'approvazione del piano industriale Next Step 2022-2025.

Buona performance per BP Sondrio +1,4% in scia all'approvazione del piano industriale Next Step 2022-2025. Il piano prevede una crescita dell'utile netto da 269 milioni (2021) ai 323 di fine periodo, ROE da 8,9 a 9,2 per cento, copertura crediti deteriorati da 55,4 a 45,8 per cento, payout dividendo da 34 a 50 per cento.

