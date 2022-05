In relazione al periodo concesso dal Gruppo BPER a Nexi S.p.A. sino al 15 maggio 2022 per lo svolgimento di trattative in esclusiva nell'ambito di un progetto di potenziale strutturazione e revisione di taluni accordi commerciali in essere, così come reso noto al mercato lo scorso 23 febbraio, BPER Banca informa di aver concesso a Nexi un'ulteriore estensione di tale periodo sino al 31 maggio 2022. Il confronto tra le parti è tuttora in corso di svolgimento e BPER Banca provvederà ad informare il mercato al raggiungimento di eventuali accordi vincolanti in merito.

