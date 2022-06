In verde BPER Banca +0,9%: ieri l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera all'acquisizione di Banca Carige +0,1%.

In verde BPER Banca +0,9%: ieri l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha dato il via libera all'acquisizione di Banca Carige +0,1%. BPER dovrà però cedere a Banco di Desio e della Brianza un ramo aziendale composto da 48 filiali ubicate in Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. Questo per "far venir meno le criticità concorrenziali cui l'operazione, nella sua iniziale configurazione quale mera acquisizione del controllo di Carige, avrebbe dato luogo su alcuni mercati interessati".

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)