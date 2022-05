BPER Banca +0,7% volatile: avvio incoraggiante, poi scivola in rosso e quindi recupera.

di Financial Trend Analysis

BPER Banca +0,7% volatile: avvio incoraggiante, poi scivola in rosso e quindi recupera. E' arrivata dalla BCE l'autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione di controllo diretto in Banca Carige, +0,5% a 0,7940 euro, e, indiretto, nelle sue controllate Banca Monte di Lucca e Banca Cesare Ponti. Una volta completata l'acquisizione dell'80% di Carige dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, BPER lancerà un'OPA obbligatoria a 0,80 euro per azione Carige.

