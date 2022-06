BPER Banca (l'"Offerente") comunica di aver presentato in data 10 giugno 2022 alla Consob – ai sensi e per gli effetti di cui all'art.

BPER Banca (l'"Offerente") comunica di aver presentato in data 10 giugno 2022 alla Consob – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 102, comma 3, del TUF, nonché dell'art. 37 - ter del Regolamento Emittenti – il documento di offerta (il "Documento di Offerta") relativo:

(i) all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta Obbligatoria"), ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF sulle azioni ordinarie (le "Azioni Ordinarie") di Banca Carige S.p.A. ("Carige" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedotte le n. 604.154.459 azioni ordinarie, rappresentative del 79,418% del capitale sociale di Carige, e

(ii) all'offerta pubblica di acquisto volontaria (l'"Offerta Volontaria" e, congiuntamente con l'Offerta Obbligatoria, le "Offerte"), ai sensi dell'art. 102 TUF, sulle n. 20 azioni di risparmio (le "Azioni di Risparmio" e, congiuntamente alle Azioni Ordinarie, le "Azioni") di Carige.

Le Offerte hanno pertanto ad oggetto n. 156.568.928 Azioni Ordinarie - incluse le n. 219 azioni proprie oltre a n. 44 vecchie azioni ordinarie del valore nominale unitario di Lire 10.000, pari allo 0,00003% circa del capitale sociale dell'Emittente - rappresentative del 20,582% del capitale sociale dell'Emittente, e le n. 20 Azioni di Risparmio, prive dell'indicazione del valore nominale, con godimento regolare.

Si ricorda che:

è previsto che, per ciascuna Azione Ordinaria portata in adesione all'Offerta Obbligatoria, l'Offerente riconosca un corrispettivo pari a Euro 0,80;

è previsto che, per ciascuna Azione di Risparmio portata in adesione all'Offerta Volontaria, l'Offerente riconosca un corrispettivo pari a Euro 25.000,00;

l'Offerente farà fronte al pagamento dei corrispettivi delle Offerte mediante fondi propri;

la promozione delle Offerte non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione;

le Offerte non sono soggette ad alcuna condizione di efficacia, né sono condizionate al raggiungimento di una soglia minima di adesioni.

L'Offerta Obbligatoria è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni Ordinarie sono quotate esclusivamente in Italia, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni Ordinarie.

L'Offerta Volontaria è promossa esclusivamente in Italia, fermo restando che le Azioni di Risparmio - per effetto del Provvedimento n. 8718 dell'11 dicembre 2020 di Borsa Italiana - sono state sospese a tempo indeterminato dalle negoziazioni sull'Euronext Milan, ed è rivolta, su base non discriminatoria e a parità di condizioni, a tutti i detentori delle Azioni di Risparmio.

Le Offerte non saranno promosse né diffuse, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale le Offerte non siano consentite in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità locali o siano in violazione di norme o regolamenti (gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio internazionale (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed Internet) degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Giappone o degli Altri Paesi, né in alcun altro modo. Inoltre, le Offerte non potranno essere accettate mediante gli strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale sopra citati o dall'interno del territorio degli Stati Uniti. Il Documento di Offerta verrà pubblicato al termine dell'istruttoria svolta dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla comunicazione dell'Offerente, predisposta ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF, e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti (la "Comunicazione") e pubblicata sul sito internet dell'Offerente all'indirizzo https://istituzionale.bper.it/, e sul sito internet del Global Information Agent Morrow Sodali S.p.A. all'indirizzo www.morrowsodali-transactions.com, nella quale sono indicati i presupposti giuridici, i termini e gli elementi essenziali delle Offerte.

