Banco BPM +0,9% ancora in buona forma dopo che un portavoce ha confermato l'avvio di un processo per la ricerca di un partner bancassicurativo. Oltre a Credit Agricole e AXA sembrano essere interessate anche Generali e Allianz. (SF - www.ftaonline.com)

