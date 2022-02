Banco BPM, -1,2% a 3,5880 euro, perde terreno. Secondo il Messaggero, nella riunione di ieri del cda di Unicredit -1,9% per l'esame preliminare del bilancio 2021, l'a.d. Andrea Orcel ha aggiornato il board sulla potenziale offerta per BPM: una proposta che valorizzasse il gruppo guidato da Giuseppe Castagba 4,50 euro creerebbe valore per Unicredit e gli permetterebbe di confermare la politica dei dividendi. Il prezzo ipotizzato è però inferiore alle stime di alcuni analisti. Inoltre la fuoriuscita di notizie e il conseguente rialzo del titolo BPM avrebbe bloccato l'offerta. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

