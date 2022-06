Banco BPM negativo in avvio (-1,4% a 2,8490 euro) dopo tre sedute consecutive al rialzo. Il titolo è sotto i riflettori da quando l'a.d. di AXA Thomas Buberl, rispondendo a una domanda su un ipotetico interessamento agli asset di bancassurance di BPM, ha dichiarato che il gruppo assicurativo francese intende replicare anche con altri partner il modello joint venture seguito con Banca MPS. L'analisi del grafico di Banco BPM mette in evidenza la massiccia flessine della scorsa settimana, movimento che potrebbe aver danneggiato in modo irreparabile il rimbalzo dal minimo di inizio marzo. Conferme in tal senso giungerebbero in caso di discese sotto il recente minimo a 2,52 euro, prologo a un test di 2,1260: sotto questo ultimo livello il segnale grafico ribassista di medio periodo sarebbe chiaro, con primi obiettivi a 2,00 e 1,75. Concreti segnali di forza al superamento di 3,25-3,30 per 3,7620 (massimo di metà febbraio).

