Banco BPM +1,1% in verde. Milano Finanza riferisce indiscrezioni secondo cui non ci saranno ulteriori mosse di Credit Agricole (che a inizio aprile ha acquisito il 9,18% di BPM diventandone il primo azionista) nel breve periodo, nonostante il fatto che ci siano le condizioni per un'aggregazione. Una settimana fa Giampiero Maioli, a.d. di Credit Agricole Italia, ha dichiarato che la controllata italiana del gruppo bancario francese punta a stringere una partnership bancassicurativa con BPM, qualora quest'ultima decidesse di non internalizzare gli asset e cercare un partner.

(SF - www.ftaonline.com)