Lael Brainard, membro del Board of Governors della Federal Reserve (Fed), non appoggerà un'eventuale pausa in settembre per la stretta monetaria dell'istituto centrale di Washington. Ipotesi suggerita tra gli altri da Raphael Bostic, president della Fed di Atlanta. "È molto difficile vedere il motivo di una pausa, abbiamo ancora molto lavoro da fare per portare l'inflazione al nostro obiettivo del 2%", ha sottolineato Brainard, in un'intervista alla Cnbc. Come atteso dai mercati, anche Brainard ha dichiarato di essere favorevole a un rialzo dei tassi d'interesse Usa di 50 punti base nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 14-15 giugno e in quello di 26-27 luglio. Il successivo si terrà 20 e 21 settembre. "Non ho un'idea molto chiara di dove saremo a settembre", ha ammesso Brainard, ricordando però che ci sarà una serie di dati macroeconomici nei prossimi tre mesi.

