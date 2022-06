Secondo quanto comunicato dall'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge, l'ente nazionale di statistica), nei 12 mesi allo scorso 31 maggio il tasso d'inflazione è sceso in Brasile all'11,73% annuo dal 12,13% del periodo maggio 2021-aprile 2022 (11,30% in aprile 2021-marzo 2022).

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dall'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge, l'ente nazionale di statistica), nei 12 mesi allo scorso 31 maggio il tasso d'inflazione è sceso in Brasile all'11,73% annuo dal 12,13% del periodo maggio 2021-aprile 2022 (11,30% in aprile 2021-marzo 2022). Il dato si confronta con l'11,84 del consensus di Reuters. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è invece salito dello 0,47% contro l'1,06% precedente (1,62% in marzo) e lo 0,60% stimato dagli economisti.

