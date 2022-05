Come previsto il Banco Central do Brasil (l'istituto centrale di Brasilia) alza di 100 punti base i tassi d'interesse del Brasile portandoli al 12,75% dopo avere fatto altrettanto in marzo.

Come previsto il Banco Central do Brasil (l'istituto centrale di Brasilia) alza di 100 punti base i tassi d'interesse del Brasile portandoli al 12,75% dopo avere fatto altrettanto in marzo. In precedenza li aveva aumentati di 150 punti base a fine ottobre, in dicembre e a inizio febbraio (e prima ancora di 75 punti in marzo e maggio dello scorso anno e di 100 punti base in giugno, agosto e settembre). Si tratta del livello più elevato dal 13,00% del gennaio 2017. Il Copom (la commissione responsabile per le politiche monetarie) ha indicato che nel prossimo meeting di giugno dovrebbe essere deciso un ulteriore incremento del costo del denaro ma di portata inferiore rispetto ai precedenti. "La commissione sottolinea che persisterà nella sua strategia fino a quando il processo di disinflazione non si consoliderà e ancorerà le aspettative attorno al suo obiettivo", ha dichiarato l'istituto di Brasilia, aggiungendo che "l'accresciuta incertezza dello scenario attuale, la fase avanzata dell'attuale ciclo di politica monetaria e i suoi impatti ancora da osservare richiedono ulteriore cautela".

