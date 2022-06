Il Banco Central do Brasil (l'istituto centrale di Brasilia) alza di 50 punti base i tassi d'interesse del Brasile portandoli al 13,25% (sui massimi da inizio 2017), dopo i 100 punti base di marzo e maggio. In precedenza li aveva aumentati di 150 punti base a fine ottobre, in dicembre e a inizio febbraio (e prima ancora di 75 punti in marzo e maggio dello scorso anno e di 100 punti base in giugno, agosto e settembre). La decisione era ampiamente prevista: 25 dei 30 economisti che componevano il consensus di Reuters si attendevano infatti un rialzo di 50 punti base. In maggio il Copom (la commissione responsabile per le politiche monetarie) aveva anticipato un ulteriore incremento del costo del denaro ma di portata inferiore rispetto ai precedenti. "Per il prossimo meeting la commissione prevede un nuovo adeguamento, di entità uguale o inferiore", ha ora dichiarato l'istituto di Brasilia.

