Secondo quanto comunicato dall'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge, l'ente nazionale di statistica), in maggio i prezzi alla produzione sono rimbalzati in Brasile del 19,15% annuo, contro il 18,00% di aprile (18,29% in marzo). Su base sequenziale l'indice dei prezzi alla produzione è invece salito dell'1,83% contro il 2,08% precedente (3,13% in marzo).

