Secondo quanto comunicato dal Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, in maggio il surplus della bilancia commerciale del Brasile è calato a 3,11 miliardi di dollari, dal record assoluto di 8,15 miliardi registrato in aprile (7,40 miliardi in marzo), contro i 4,75 miliardi del consensus di Reuters.

Secondo quanto comunicato dal Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, in maggio il surplus della bilancia commerciale del Brasile è calato a 3,11 miliardi di dollari, dal record assoluto di 8,15 miliardi registrato in aprile (7,40 miliardi in marzo), contro i 4,75 miliardi del consensus di Reuters. L'export è cresciuto del 6,9% annuo, contro il rimbalzo del 33,8% per l'import.

(RR - www.ftaonline.com)