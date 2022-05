Mercato azionario giapponese in deciso rialzo. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27369,43 punti, +2,19% rispetto alla chiusura precedente (26781,68). L'indice nipponico supera la resistenza rappresentata dal massimo del 6 maggio a 27072, completando il testa e spalle rialzista in formazione dal 27 aprile e portandosi a ridosso della linea discendente tracciata dal top pluriennale di settembre a 30795 (ora in transito per 27400-27450 circa) e in vista del top del 21 aprile a 27580. Oltre queste resistenze statiche e dinamiche si creerebbero le condizioni per un allungo verso il picco del 25 marzo a 28338, con possibilità di riattivazione del rally originato dal minimo del 9 marzo a 24681 e la conseguente prospettiva di ritorno sui 30795 (tappe intermedie a 29350-29400 e 29800). Discese sotto il minimo del 19 maggio a 26150 (preannunciate dalla violazione di 26570-26580) riporterebbero invece in primo piano il rischio di un test dei supporti statici a 25650-25700 e di quello dinamico rappresentato dalla linea ascendente tracciata da marzo 2020 (attualmente in transito per 25600 circa).

(Simone Ferradini)