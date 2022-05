Seconda seduta consecutiva archiviata in forte rialzo da Brembo che ieri ha fatto segnare un progresso del 7% attestandosi in chiusura a 10,60 euro (oggi in avvio +0,2% a 10,62 euro).

Seconda seduta consecutiva archiviata in forte rialzo da Brembo che ieri ha fatto segnare un progresso del 7% attestandosi in chiusura a 10,60 euro (oggi in avvio +0,2% a 10,62 euro). Mercoledì il gruppo attivo nel settore degli impianti frenanti ha comunicato i risultati del primo trimestre, apparsi in netta crescita: ricavi 857,6 milioni di euro (+27,0% a/a, +18,7% a/a a parità di cambi e di perimetro), utile netto a 71,7 milioni contro i 61,4 milioni dell'anno scorso. Secondo il management "Brembo continuerà a conseguire risultati superiori al mercato di riferimento". Graficamente in sole due sedute il titolo ha recuperato quanto aveva perso dai massimi di fine marzo.

Prosegue dunque l'azione di risalita dopo l'affondo che aveva spinto i prezzi fino a 8,09 euro ad inizio marzo ed il recente andamento dei corsi sembrerebbe preludere ad un ulteriore spunto rialzista che proietti obiettivi in area 11,40/11,50, circostanza che permetterebbe la copertura del gap ribassista lasciato aperto lo scorso 24 febbraio a quota 11,24. Oltre 11,50 verrebbero poi gettate le basi per il riavvicinamento ai massimi annuali di gennaio a 13,52 euro (resistenza intermedia a 12,50 circa). Solo il perentorio ritorno sotto 9,80 porrebbe dubbi sulle possibilità di ripresa del titolo, introducendo il test a 9,50 e poi quello in area 9, riferimento strategico che dovrà scongiurare un nuovo test a 8 euro.

(AC - www.ftaonline.com)