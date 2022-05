Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 1 ora fa Brioschi, aggiornamento sulle trattative di vendita degli edifici U1 e U3 Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

In riferimento al comunicato stampa in data 26 agosto 2021 con il quale, nel prendere atto delle offerte non impegnative pervenute nella prima fase del processo di vendita degli edifici U1 e U3 realizzati nel comparto denominato Milanofiori Nord, Brioschi aveva deciso di avviare la seconda fase mediante la conduzione di trattative in esclusiva con un importante operatore internazionale.

In riferimento al comunicato stampa in data 26 agosto 2021 con il quale, nel prendere atto delle offerte non impegnative pervenute nella prima fase del processo di vendita degli edifici U1 e U3 realizzati nel comparto denominato Milanofiori Nord, Brioschi aveva deciso di avviare la seconda fase mediante la conduzione di trattative in esclusiva con un importante operatore internazionale. In relazione a quanto sopra, la società Brioschi comunica che le trattative di vendita proseguono senza peraltro il vincolo di esclusiva. (GD - www.ftaonline.com)

