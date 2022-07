Si fa riferimento ai precedenti comunicati stampa e, in particolare, all'ultimo pubblicato in data 30 giugno u.

Si fa riferimento ai precedenti comunicati stampa e, in particolare, all'ultimo pubblicato in data 30 giugno u.s. da Brioschi Sviluppo Immobiliare, con i quali la Società ha fornito aggiornamenti periodici in merito all'evoluzione delle trattative relative alla prospettata operazione di cessione degli edifici U1 e U3, realizzati nel comparto Milanofiori Nord, in Comune di Assago (congiuntamente, gli "Immobili").

Al riguardo si rende noto che, in data 20 luglio 2022, i consigli di amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare e della controllata Milanofiori Sviluppo S.r.l. hanno approvato all'unanimità la cessione degli Immobili ad un fondo comune di investimento immobiliare italiano di tipo chiuso (FIA immobiliare riservato), costituito e gestito da un primario operatore internazionale specializzato, al quale parteciperà la stessa Milanofiori Sviluppo attraverso la sottoscrizione di una quota di minoranza per un ammontare non superiore a 25 milioni di euro.

Secondo quanto ad oggi ipotizzato, e subordinatamente all'esito positivo delle trattative attualmente ancora in corso, si prevede che la cessione si perfezioni entro la prima decade del mese di agosto ad un prezzo complessivo lordo di oltre 188 milioni di euro più IVA.

