Si fa riferimento ai precedenti comunicati stampa con i quali si è resa nota l'esistenza di trattative in corso per la cessione degli edifici U1 e U3 realizzati nel comparto denominato Milanofiori Nord.

Si fa riferimento ai precedenti comunicati stampa con i quali si è resa nota l'esistenza di trattative in corso per la cessione degli edifici U1 e U3 realizzati nel comparto denominato Milanofiori Nord. In relazione a quanto sopra, si comunica che le trattative proseguono e sono in fase di avanzata composizione, con una configurazione della struttura dell'operazione di investimento parzialmente diversa rispetto alle ipotesi inizialmente proposte.

(RV - www.ftaonline.com)