Secondo il Wall Street Journal, Broadcom sarebbe vicina all'acquisizione di VMware in un'operazione da 60 miliardi di dollari. Si tratterebbe del secondo maggiore takeover per quest'anno dopo quello da 68,7 miliardi di dollari di Microsoft su Activision Blizzard. L'annuncio dell'accordo potrebbe arrivare già giovedì 26 maggio. Le parti starebbero trattando sulla base di 140 dollari per azione (in contanti e azioni), per un premio del 50% rispetto ai corsi di VMware a Wall Street prima che le trattative diventassero di pubblico dominio. Broadcom, che dovrebbe finanziare l'operazione con 40 miliardi di dollari di debito, aveva chiuso in declino dello 0,41% martedì al Nyse. VMware aveva invece perso il 2,92% a 115,94 dollari di valore.

