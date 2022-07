Ottime indicazioni per Brunello Cucinelli (+3,3% a 48,26 euro) dai dati preliminari sui ricavi del primo semestre 2022, pari a 415,2 milioni di euro, in crescita del 32,3% a/a (consensus Bloomberg 380,5 milioni).

Ottime indicazioni per Brunello Cucinelli (+3,3% a 48,26 euro) dai dati preliminari sui ricavi del primo semestre 2022, pari a 415,2 milioni di euro, in crescita del 32,3% a/a (consensus Bloomberg 380,5 milioni). Da segnalare la netta accelerazione vista nel secondo trimestre con un +46,4% (+19,6% nel primo trimestre). Alla luce di questi risultati la previsione per l'esercizio 2022 migliora: il progresso dei ricavi è ora atteso a +15% dal +12% di metà aprile. Confermato il +10% atteso per il 2023.

L'analisi del grafico di Brunello Cucinelli mette in evidenza il recupero originato dal minimo del 22 giugno a 39,14 euro e il superamento oggi in avvio degli ostacoli statici e dinamici a 47,50-48,00: una vittoria confermata in chiusura di seduta su questi riferimenti aprirebbe spazi di ascesa verso 55 almeno. Sotto 43,70-43,80 rischio di ritorno sui 39,14 (appoggio successivo a 36,00-36,50).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)