La Commissione europea mette sotto accusa Apple per abuso di posizione dominante anche nel segmento dei mobile wallet (portafogli digitali, ovvero gli applicativi per terminali mobili usati nei pagamenti). Secondo Bruxelles, Cupertino limitando l'accesso alla tecnologia per i pagamenti contactless nei negozi nuoce alla concorrenza. La Commissione europea ha anche contestato la decisione di Apple di impedire agli sviluppatori di app di mobile wallet di accedere a hardware e software necessari sui propri dispositivi a vantaggio della sua piattaforma Apple Pay. (RR - www.ftaonline.com)

