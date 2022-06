I rendimenti sul Btp a 10 anni hanno raggiunto il 3,91%, su valori che non si vedevano dal 2014.

di Financial Trend Analysis

I rendimenti sul Btp a 10 anni hanno raggiunto il 3,91%, su valori che non si vedevano dal 2014. In crescita anche quelli del Bund tedesco con stessa scadenza, all'1,58%. Per tenere il passo della Fed la Bce potrebbe decidere di procedere con aumenti dei tassi di 50 punti base magari già con la riunione di settembre, dopo aver aperto le danze con l'annunciato rialzo di 25 punti base a luglio.

