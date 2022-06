Avvio di ottava in netto rialzo a Piazza Affari. Il FTSE MIB segna +1,65%, il FTSE Italia All-Share +1,55%, il FTSE Italia Mid Cap +0,79%, il FTSE Italia STAR +0,84%.

Segno positivo anche sulle altre principali piazze azionarie europee: DAX +1,36%, CAC 40 +0,98%, IBEX 35 +1,28%, AEX +1,59%, FTSE 100+1%.

Indici azionari americani in recupero dopo due ore circa di scambi: S&P 500 +0,7%; NASDAQ Comp +0,82%; Dow Jones Industrial +0,36%.

Euro in flessione nei confronti del dollaro, ora a 1,0690 dopo aver toccato un massimo a 1,0750. Prosegue il momento negativo di BTP e spread. Il rendimento del decennale segna 3,54% (chiusura precedente a 3,39%), lo spread sul Bund 220 bp (da 210) (dati MTS).

A Milano la settimana è iniziata all'insegna del rialzo per quasi tutti i titoli del FTSE Mib. Denaro sul comparto del credito con Intesa Sanpaolo +3,27% e Unicredit +2,64%. Segno positivo ma più contenuto per i titoli petroliferi con il prezzo del greggio sostanzialmente stabile: Brent a 119,25 $/barile (-0,4%), WTI a 118,09 $/barile (-0,55%). Eni +1,22%, Tenaris +1,02%, Saipem +0,39%. Miglior titolo del paniere Iveco Group (+4,7%) che tocca nuovi massimi da oltre due mesi.

Telecom Italia +0,66%. L'ad Pietro Labriola ha affermato che entro 12-18 mesi potrebbe essere completato il progetto della rete unica e ha sottolineato l'intenzione di valorizzare al massimo gli asset aziendali nell'interesse di tutti gli azionisti. Il ministro dell'Innovazione tecnologica Vittorio Colao ha sottolineato che l'eventuale maggioranza dello Stato, tramite Cdp, sarebbe una garanzia.

Stellantis +1,93%, la sua controllata statunitense ha comunicato il 3 giugno di avere approvato un accordo con il Dipartimento di Giustizia USA sull'investigazione penale coinvolgente circa 101.482 veicoli degli anni tra il 2014 e il 2016 equipaggiati con i motori di seconda generazione EcoDiesel V-6 engines. L'accordo include un'ammissione di colpevolezza e una sanzione da 96,1 milioni di dollari oltre a un forfait di 203,6 milioni in proventi derivanti dalla condotta. Le questioni con i consumatori attinenti il caso delle emissioni in discussione da anni sono state già risolte e la società pone dunque termine al caso.

Banca Generali +3%. La raccolta netta totale a maggio è stata particolarmente sostenuta con flussi per €598 milioni a conferma di come Banca Generali sia considerata un porto sicuro nelle fasi di elevata volatilità dei mercati. Il mix ha visto predominare il risparmio amministrato come spesso avviene nelle fasi di incertezze sui mercati. La raccolta complessiva da inizio anno è salita a €2,5 miliardi.

