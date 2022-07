Buon avvio per Nexi (+1,7% a 7,8640 euro) dopo il -1,10% accusato ieri nonostante il closing dell'operazione con Alpha Bank, che ha segnato la nascita di Nexi Payments Greece, di cui Nexi detiene una partecipazione del 51%.

*Buon avvio per Nexi (+1,7% a 7,8640 euro) dopo il -1,10% accusato ieri *nonostante il closing dell'operazione con Alpha Bank, che ha segnato la nascita di Nexi Payments Greece, di cui Nexi detiene una partecipazione del 51%. Nexi consoliderà la nuova società, che si prevede apporterà al gruppo oltre 196.000 POS e 12 miliardi di euro di volumi, con 94 milioni di euro di ricavi stimati per il 2022. " Nell'arco dei prossimi 5 anni investiremo in Grecia oltre 100 milioni di euro", ha dichiarato l'a.d. di Nexi Paolo Bertoluzzo.

*Graficamente Nexi è impegnata nel tentativo di interrompere il trend ribassista *culminato con il minimo storico del 14 giugno a 7,1460 euro. Segnali confortanti in tal senso con una stabilizzazione sopra 8,30-8,40 per 9,10 e 9,80-9,90. Una chiusura di seduta inferiore a 7,65-7,70 anticiperebbe invece un pericoloso test di 7,1460 (obiettivo successivo a 5,30).

