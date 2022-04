Performance positive per Buzzi Unicem +0,9% e Cementir Holding +1,6% in scia al balzo di LafargeHolcim +4,0%. Il colosso franco-svizzero del settore cemento ha chiuso il primo semestre con ricavi record a 6,44 miliardi di franchi svizzeri (+20,1% a/a) ed EBIT ricorrente record a 614 milioni (+16,3% a/a). LafargeHolcim ha migliorato la guidance 2022: i ricavi sono ora attesi ad almeno +8% like-for-like e Free Cash Flow superiore a 3 miliardi. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

