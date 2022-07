Buzzi Unicem, +0,8% a 17,27 euro, in rialzo nonostante la decisione venerdì di Barclays di ridurre il prezzo obiettivo a 18 euro. Il titolo approfitta della forza del dollaro: Buzzi Unicem ha negli USA il mercato principale. Il biglietto verde ha toccato alla fine della scorsa settimana il massimo da fine 2002 contro euro (EUR/USD a 1,0072). Il titolo è impegnato nel riavvicinamento alla resistenza dinamica attualmente in transito per 18,40 circa. Oltre questo riferimento via libera verso 18,94 (massimo di fine aprile) e 20,39 (top di metà febbraio). Discese sotto 16,40-16,50 creerebbero le premesse per un test di 15,14, minimo di fine giugno.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)