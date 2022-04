Buzzi Unicem -3,5% in netta flessione. Reuters riferisce che un portavoce del gruppo ha dichiarato che la produzione presso l'impianto di Nowiny in Polonia procede regolarmente nonostante lo stop alle forniture di gas dalla Russia. Buzzi Unicem realizza in Polonia il 3,7% dei ricavi (dati esercizio 2021). (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

