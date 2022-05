Boeing ha aggiornato i dati sui velivoli consegnati evidenziando un rallentamento per aprile. Il numero di consegne è infatti calato a 35 aerei lo scorso mese dai 41 di marzo (il totale del primo trimestre era stato di 95 velivoli). Le previsioni degli analisti sono di 140 consegne nell'intero secondo trimestre per cui il colosso dell'Illinois (in procinto di trasferirsi in Virginia) dovrà accelerare in maggio e giugno. Il principale problema è lo stop alle consegne del 787. Lo scorso mese Reuters aveva riportato che il Dreamliner non sarebbe tornato sul mercato prima del secondo semestre. Boeing aveva chiuso in declino dello 0,27% martedì al Nyse.

