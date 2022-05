Calo pesante ieri per il future Ftse Mib. Il future ha ceduto l'1,68% a 23540 punti. I prezzi hanno oscillato tra 23490 e 24050. I minimi di giornata sono sul 38,2% di ritracciamento, percentuale di Fibonacci, del rialzo dal minimo del 9 maggio. In caso di violazione di area 23490 attesa la ricopertura del gap lasciato il 13 maggio in avvio con base a 23200 circa, supporto successivo a 23070, 61,8% di ritracciamento del rialzo dal minimo del 9 maggio. Un ritorno di positività verrebbe segnalato dal superamento dei 23750 punti, in quel caso possibile un nuovo test del massimo del 5 maggio a 24155 punti già messo alla prova martedì.

(AM - www.ftaonline.com)