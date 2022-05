Campari +3,1% scatta in avanti grazie a risultati del primo trimestre in forte crescita e migliori delle attese. I ricavi si attestano a 534,8 milioni di euro, +34,4% a/a (variazione organica +29,4%, consensus Bloomberg 461,3 milioni), l'EBITDA rettificato a 134,7 milioni, +53,7% a/a (crescita organica +46,5%, consensus 98,1 milioni), l'utile pre-tasse a 107,0 milioni, +65,1% a/a (consensus 74,5 milioni). Per l'esercizio 2022 il management conferma la guidance di margine EBIT stabile sulle vendite nette a livello organico. Il gruppo farà "leva su adeguati aumenti di prezzo così come su un favorevole mix delle vendite, per mitigare l'atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali". (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

