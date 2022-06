Campari -2,0% perde terreno in sintonia con il settore.

Campari -2,0% perde terreno in sintonia con il settore. In flessione troviamo infatti anche Rémy Cointreau -2,6%, Pernod Ricard -3,1% e soprattutto il colosso britannico Diageo -3,4%. Quest'ultima ha annunciato la cessazione delle proprie attività in Russia entro i prossimi sei mesi. La scorsa settimana Nike e Cisco avevano comunicato decisioni simili. C'è il timore che a breve possa essere varata una legge che consente a Mosca di requisire asset e decretare condanne.

