Campari +0,6% in verde: Rémy Cointreau +0,7% ha chiuso l'esercizio 2021-2022 con risultati record e superiori alle attese, con indicazioni positive per il 2022-2023 grazie alle performance della divisione superalcolici premium.

di Financial Trend Analysis

Campari +0,6% in verde: Rémy Cointreau +0,7% ha chiuso l'esercizio 2021-2022 con risultati record e superiori alle attese, con indicazioni positive per il 2022-2023 grazie alle performance della divisione superalcolici premium. Il reddito operativo organico è salito del 39,9% a/a a 334,4 milioni di euro, meglio del +38,6% del consensus. I ricavi organici sono saliti del 27,3% a/a: l'a.d. Eric Vallat prevede tassi di crescita a doppia cifra anche per il primo trimestre dell'attuale esercizio.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)