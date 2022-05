Avvio positivo per Campari (+0,6% a 10,77 euro) dopo il +2,24% messo a sengo ieri in scia a risultati del primo trimestre in forte crescita (anche rispetto ai livelli pre-pandemia) e superiori alle attese degli analisti.

*Avvio positivo per Campari (+0,6% a 10,77 euro) dopo il +2,24% messo a sengo ieri *in scia a risultati del primo trimestre in forte crescita (anche rispetto ai livelli pre-pandemia) e superiori alle attese degli analisti. I ricavi sono saliti a 534,8 milioni di euro, +34,4% a/a (variazione organica +29,4%, +43,7% rispetto al trim1 2019, consensus Bloomberg 461,3 milioni), l'EBITDA rettificato a 134,7 milioni, +53,7% a/a (crescita organica +46,5%, +52,5% sul 2019, consensus 98,1 milioni), l'utile pre-tasse a 107,0 milioni, +65,1% a/a (63,9 milioni nel trim1 2019, consensus 74,5 milioni).

Per il resto del 2022 il management prevede dinamiche positive ma con una "graduale normalizzazione degli ordini di vendita", soprattutto a causa delle "diverse basi di confronto nel corso dell'anno e del conflitto in Ucraina". Per quanto riguarda l'inevitabile pressione sui margini derivante dall'incremento dei costi, il gruppo farà "leva su adeguati aumenti di prezzo così come su un favorevole mix delle vendite, per mitigare l'atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali". Confermata la guidance di margine EBIT stabile sulle vendite nette a livello organico (20% nel 2021, 21,3% nel primo trimestre).

L'analisi del grafico di Campari mette in evidenza la pausa nel rimbalzo originato dal minimo del 7 marzo a 8,73 euro. Da fine marzo il titolo oscilla nella fascia 10,10-11,10 circa. Il perentorio superamento del limite superiore riattiverebbe il movimento ascendente verso area 11,50, resistenza determinante da oltrepassare per ambire al ritorno sul record storico a 13,4750 di novembre. Sotto 10,10 rischio inversione di tendenza con primi appoggi a 9,80 e 9,45.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)