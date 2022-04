Davide Campari-Milano N.V., codice LEI 213800ED5AN2J56N6Z02, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani incentivazione basati su strumenti finanziari, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti dell' 8 aprile 2021, comunica di aver acquistato dal 11 aprile 2022 al 15 aprile 2022 n 123.922 azioni proprie al prezzo medio di € 10,7820 per azione per un controvalore complessivo di € 1.336.127,00. Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario UBS Europe SE, Codice LEI 5299007QVIQ7IO64NX37. (RV - www.ftaonline.com)

