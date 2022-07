di Financial Trend Analysis

Davide Campari-Milano N.V., codice LEI 213800ED5AN2J56N6Z02, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani incentivazione basati su strumenti finanziari, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2022, comunica di aver acquistato dal 11 luglio 2022 al 15 luglio 2022 n 199.483 azioni proprie al prezzo medio di € 10,2206 per azione per un controvalore complessivo di € 2.038.829,62. Gli acquisti sono stati effettuati per il tramite dell'intermediario Morgan Stanley Europe SE, Codice LEI 54930056FHWP7GIWYY08.

