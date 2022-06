Come ampiamente previsto Bank of Canada aumenta i tassi d'interesse di riferimento (quelli sui prestiti overnight) di 50 punti base all'1,50% dopo averli alzati dello stesso ammontare in aprile (e di 25 punti a inizio marzo).

Come ampiamente previsto Bank of Canada aumenta i tassi d'interesse di riferimento (quelli sui prestiti overnight) di 50 punti base all'1,50% dopo averli alzati dello stesso ammontare in aprile (e di 25 punti a inizio marzo). Era dal 2000 che l'istituto centrale di Ottawa non realizzava due incrementi consecutivi dei tassi di 50 punti base.

(RR - www.ftaonline.com)