Secondo quanto comunicato da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in aprile il tasso di disoccupazione è calato al 5,2% dal 5,3% precedente (5,5% in febbraio), in linea con il consensus di Reuters.

Secondo quanto comunicato da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in aprile il tasso di disoccupazione è calato al 5,2% dal 5,3% precedente (5,5% in febbraio), in linea con il consensus di Reuters. Il dato si consolida sui minimi da quando si era iniziato a elaborare l'attuale statistica nel 1976. Lo scorso mese sono stati creati complessivamente in Canada 15.300 posti di lavoro, contro i 72.500 di marzo (336.600 in febbraio) e i 55.000 stimati dagli economisti.

(RR - www.ftaonline.com)