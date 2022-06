Secondo quanto reso noto da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in marzo le vendite al dettaglio sono balzate in Canada del 9,7% annuo, in accelerazione rispetto al 2,7% precedente (7,7% in febbraio).

Secondo quanto reso noto da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in marzo le vendite al dettaglio sono balzate in Canada del 9,7% annuo, in accelerazione rispetto al 2,7% precedente (7,7% in febbraio). Su base sequenziale le vendite al dettaglio sono invece salite dello 0,9% contro il progresso dello 0,2% di febbraio e marzo (3,3% in gennaio) e lo 0,8% stimato dagli economisti di Bank of Nova Scotia.

