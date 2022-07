Secondo quanto comunicato da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in giugno il tasso di disoccupazione ha registrato in Canada un declino al 4,9% contro il 5,1% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (5,2% in aprile).

Secondo quanto comunicato da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in giugno il tasso di disoccupazione ha registrato in Canada un declino al 4,9% contro il 5,1% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (5,2% in aprile). Il dato si consolida ulteriormente sui minimi da quando si era iniziato a elaborare l'attuale statistica nel 1976. Lo scorso mese sono stati persi complessivamente in Canada 43.200 posti di lavoro, contro i 39.800 creati in maggio (e i 15.300 di aprile) e i 23.500 del consensus.

