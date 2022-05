Secondo quanto reso noto da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in marzo la bilancia commerciale del Canada ha segnato un surplus di 2,49 miliardi di dollari canadesi, in ulteriore calo rispetto ai 3,08 miliardi della lettura finale di febbraio (e ai 3,12 miliardi di gennaio) e sotto all'avanzo di 3,90 miliardi del consensus di Reuters.

di Financial Trend Analysis

LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis

Secondo quanto reso noto da Statistics Canada (l'ente nazionale di statistica di Ottawa), in marzo la bilancia commerciale del Canada ha segnato un surplus di 2,49 miliardi di dollari canadesi, in ulteriore calo rispetto ai 3,08 miliardi della lettura finale di febbraio (e ai 3,12 miliardi di gennaio) e sotto all'avanzo di 3,90 miliardi del consensus di Reuters. L'export è cresciuto in marzo del 6,3% sequenziale, contro il progresso del 7,7% dell'import.

(RR - www.ftaonline.com)