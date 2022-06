Candela rialzista per il Ftse Mib. Il Ftse Mib sta disegnando una candela di tipo "hammer" per la seduta odierna, ormai in vista della chiusura. I prezzi sono scesi fino a 21616 punti e in questo momento si trovano a 22010 circa (+0,4% circa). Se la presenza della candela "hammer" verrà confermata in chiusura sarà lecito iniziare a considerare i minimi odierni come un punto di arrivo, almeno temporaneo, del ribasso. Sopra area 22170 possibile la ricopertura del gap ribassista lasciato ieri dai prezzi con lato alto a 22545 circa. Resistenza successiva a 23100 circa, sulla metà della candela del 10 giugno. Reazioni fino a quel livello potrebbero dimostrarsi effimere, oltre la resistenza invece primi indizi concreti in favore di un rimbalzo maggiormente strutturato. Sotto i minimi odierni supporto a 21060, minimo di marzo.

(AM - www.ftaonline.com)