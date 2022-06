Candela rialzista per l'euro dollaro. Sul grafico dell'euro dollaro ieri è comparsa una candela giornaliera "inverted hammer" con minimo in area 1,0390 molto vicino a quello del 13 maggio (a 1,0345). Il rimbalzo visto nelle ultime ore per adesso non cambia le carte in tavola ma se i prezzi dovessero salire oltre area 1,0520 si potrebbe iniziare a pronosticare una estensione del rialzo verso area 1,0750, resistenza critica anche in ottica di medio periodo. Se la Fed oggi alzerà i tassi solo di 50 punti base potrebbe realizzarsi il rialzo ipotizzato, rialzi di 75 punti base o più (c'è chi favoleggia di 100 punti base) avrebbero invece come probabile effetto quello di interrompere il rimbalzo.

(AM - www.ftaonline.com)