Canoo vola al Nasdaq dopo che Walmart ha annunciato che acquisterà 4.500 veicoli elettrici prodotti dalla start-up dell'Arkansas. Il gigante del retail ha anche siglato un accordo di opzione per altri 10.000 van da utilizzare per le consegne dell'ultimo miglio, all'interno del suo programma per il raggiungimento delle zero emissioni entro il 2040. Canoo, che prevede di avviare la produzione del suo Lifestyle Delivery Vehicle (Ldv) nel quarto trimestre di quest'anno, ha toccato un rimbalzo superiore al 70% in premarket (la seduta di lunedì al Nasdaq si era chiusa con un crollo dell'8,14% e da inizio 2022 il titolo si è deprezzato di oltre il 70%).

