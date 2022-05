Il gruppo Carel ha emesso, con il supporto di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., titoli obbligazionari a 10 anni sottoscritti da fondi gestiti da Prudential Insurance Company of America.

Carel Industries S.p.A. ha perfezionato - con il supporto di Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. - l'emissione di due prestiti obbligazionari non convertibili per un valore nominale complessivo pari a 40 milioni di Euro, interamente sottoscritti da fondi gestiti dalla società statunitense The Prudential Insurance Company of America ("PRICOA"). Ciascuno dei prestiti obbligazionari emessi ha un valore nominale di 20 milioni di Euro, durata decennale con 5 anni di preammortamento ed è garantito all'emissione da alcune controllate del Gruppo. Le emissioni si collocano nel più ampio contesto di un private shelf agreement che offre a Carel la possibilità di richiedere a PRICOA, su base uncommitted e nell'arco dei prossimi tre anni (salvo eventuali futuri rinnovi), la sottoscrizione di ulteriori prestiti obbligazionari sino ad un ammontare complessivo massimo di 150 milioni di Dollari Statunitensi (o l'equivalente in Euro di tale importo). Mediante l'operazione, che si pone in piena continuità con gli obiettivi di crescita del gruppo Carel, anche per linee esterne, la società diversifica le proprie fonti di finanziamento e si dota di un'importante struttura finanziaria a lungo termine che contempla, oltre ai prestiti obbligazionari oggi emessi, potenziali emissioni uncommitted con maturity fino a quindici anni. Nel contesto dell'operazione, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha agito in qualità di arranger. Per quanto concerne gli aspetti legali, Carel è stata affiancata dallo studio legale Chiomenti, mentre lo studio legale Ashurst ha ricoperto il ruolo di advisor legale degli investitori. Bank of New York Mellon ha agito in qualità di settlement e paying agent.

