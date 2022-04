CAREL Industries +5,0% in ottima forma: due giorni fa il gruppo ha comunicato di aver acquisito un'ulteriore quota pari al 30% del capitale sociale di Arion, portando la sua partecipazione al 70%. Arion è un Joint Venture con Bridgeport nata nel 2015 con l'obiettivo di sviluppare la sensoristica dedicata ai settori del condizionamento e della refrigerazione. Il corrispettivo per l'acquisizione è pari a circa 1,2 milioni di euro. Nel 2021 Arion ha fatto registrare ricavi pari a 2,7 milioni, un'EBITDA pari a circa 500 mila euro e un saldo attivo di posizione finanziaria netta pari a circa 350 mila euro. (Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.