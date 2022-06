CAREL Industries S.p.A. ("CAREL" o la "Società") rende noto che è stato sottoscritto un accordo vincolante volto all'acquisizione del 70% del capitale sociale di Sauber S.r.l. ("Sauber"), società con sede a Porto Mantovano (MN) attiva principalmente nel settore dei servizi on-field di installazione e assistenza di impianti di raffrescamento/umidificazione in edifici commerciali e residenziali, con un forte focus verso l'efficientamento energetico.

Company profile

Sauber S.r.l, fondata nel 1993, occupa oggi 55 dipendenti e si è sempre proposta al mercato come soggetto innovativo, in grado di gestire gli impianti e le manutenzioni degli edifici e fornire servizi evoluti per la gestione energetica degli stessi. Grazie alle sue sei divisioni (Facility management; Renewable energies; Alarms and fire safety systems; Energy Service Company; Automation and Electrical; lighting) la società fornisce un ventaglio completo di servizi con un focus particolare sull'efficienza energetica. Il forte radicamento territoriale, un'esperienza ormai trentennale e l'integrazione tra elevate competenze professionali in diversi domini tecnologici hanno permesso a Sauber di far evolvere e consolidare una storia di successo. Nel corso del 2021 Sauber ha riportato ricavi pari a 7,6 milioni di Euro, un EBITDA di 0,8 milioni di Euro ed una posizione finanziaria netta pari a 0,8 milioni di Euro.

Razionale industriale

L'operazione è anzitutto riconducibile all'implementazione di uno dei principali pilastri della strategia di CAREL che prevede un rafforzamento dell'area servizi (digitali, on field e di consulenza) sia per linee interne sia tramite acquisizioni. Una maggiore e più strutturata presenza in tale settore è, infatti, essenziale nella gestione diretta del Cliente finale ed è una leva importante nello sviluppare ed incrementare la vendita di prodotti fisici. L'integrazione con Sauber permetterà a CAREL di acquisire un importante know-how grazie alle risorse competenti e dedicate presenti nella società lombarda. Consentirà, inoltre, significative sinergie commerciali combinando l'ampia base Clienti del Gruppo e la maggiore possibilità di offrire assistenza direttamente sul campo. Gli effetti dell'operazione conclusa in data odierna si rifletteranno anche su Sauber, che beneficerà di una capacità di investimento superiore e della possibilità di sviluppare il proprio business anche al di là dell'attuale presidio territoriale. I servizi on-field e di consulenza volti all'efficienza energetica potranno poi essere potenziati dall'offerta di servizi digitali del Gruppo.

Descrizione dell'operazione

Con la transazione Carel subentra nel controllo di Sauber attraverso l'acquisizione del 70% del relativo capitale sociale a fronte di un Enterprise Value per tale quota pari a 3,6 milioni di Euro. L'effettivo cash-out dipenderà dai limitati aggiustamenti del prezzo che saranno effettuati, come da prassi, successivamente al perfezionamento del closing sulla base dell'effettivo ammontare della posizione finanziaria netta di Sauber alla data del closing medesimo. L'acquisto da parte di Carel del restante 30% di Sauber, la cui valutazione è legata ai risultati futuri di Sauber stessa, è regolata da un meccanismo di opzioni incrociate tra le parti, esercitabili nel 2025. Questa struttura, che vede l'attuale amministrazione fortemente coinvolta nel medio termine nella gestione della società, garantisce un completo allineamento di interessi durante il periodo di integrazione di Sauber nel Gruppo Carel.

L'accordo prevede per l'acquirente garanzie contrattuali (e relativa tutela indennitaria) in linea con la prassi di mercato.

Il closing è previsto entro il mese di giugno ed è soggetto alle condizioni sospensive caratteristiche di questa tipologia di accordi.

Ai fini del pagamento del prezzo di acquisto, è previsto che CAREL utilizzi risorse finanziarie disponibili.

Francesco Nalini Amministratore Delegato del Gruppo CAREL ha commentato: "L'operazione odierna rappresenta un altro importante tassello nella nostra strategia di sviluppo per linee esterne e si aggiunge alle quattro acquisizioni industriali effettuate tra il 2018 e il 2021. Costituisce, inoltre, una importante opportunità nel mondo dei servizi, che rappresentano per CAREL uno dei driver strategici di sviluppo nel medio/lungo periodo. Infine, conferma ancora una volta la capacità del Gruppo di perseguire i propri obiettivi con coerenza e tempestività."

