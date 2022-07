Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 13 giugno 2022 (e a cui si rimanda per i dettagli dell'operazione) CAREL Industries S.

Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 13 giugno 2022 (e a cui si rimanda per i dettagli dell'operazione) CAREL Industries S.p.A. ("CAREL" o la "Società") rende noto che in data 12 luglio 2022 ha avuto luogo il perfezionamento dell'acquisizione del 70% del capitale sociale di Sauber S.r.l. ("Sauber"), società con sede a Porto Mantovano (MN) attiva principalmente nel settore dei servizi on-field di installazione e assistenza di impianti di raffrescamento/umidificazione in edifici commerciali e residenziali, con un forte focus verso l'efficientamento energetico.

